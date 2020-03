Kirche und Corona : Heilige Messe vor leeren Bänken

Jörg Stockem und Norbert Windhäuser (rechts) feiern in der Bornheimer Sankt-Servatius-Kirche einen Gottesdienst, der im Internet übertragen wird. Foto: Matthias Kehrein

Rhein-Sieg-Kreis Wegen des Coronavirus übertragen Kirchengemeinden im Linksrheinischen Videos von Gottesdiensten im Internet.



Alles scheint wie immer: Sie betreten die Kirche, knien kurz vor dem Kreuz und beginnen dann mit der Messe. Doch die Bänke, vor denen die Pfarrer Jörg Stockem und Norbert Windhäuser in der katholischen Kirche Sankt Servatius in Bornheim stehen, sind komplett leer. Der Grund ist das Coronavirus, das sich in diesen Tagen immer weiter ausbreitet. Größere Ansammlungen von Menschen müssen vermieden werden.

Um die räumliche Distanz zu den Gläubigen zu überwindern, werden die Gottesdienste gefilmt und live auf der Internetplattform Facebook übertragen. Und zwar in der Gruppe „Seelsorgebereich BARUV – Bornheim An Rhein und Vorgebirge“. Die Messen gibt es auf Facebook nun montags und mittwochs um 10 Uhr, dienstags, donnerstags, freitags und samstags um 18 Uhr sowie sonntags um 10.30 Uhr zu sehen.

Trauung und Trauerfeier Städte begrenzen Zahl der Hochzeitsgäste In Rheinbach sind Trauungen nur noch im Ratssaal im Himmeroder Hof gestattet. „Dieser Raum erlaubt es uns, bis zu acht Gäste – entsprechend den derzeit geltenden Empfehlungen – möglichst weit voneinander zu platzieren und an der Trauung teilnehmen zu lassen“, sagte Norbert Sauren, Sprecher der Stadt Rheinbach. In Meckenheim finden Trauungen laut Stadtpressesprecher Sascha Bach grundsätzlich im Herrenhaus und der Burg Altendorf statt. „Die Stadt begrenzt jedoch die Anzahl der Besucher auf insgesamt maximal zehn Personen.“ Allen anderen Besuchern müsse der Zutritt verwehrt bleiben. „Ausdrücklich ist von Menschenansammlungen vor und nach der Trauung auch abseits des Standesamtes dringend abzusehen.“ Die Frage, ob schon Trauungen wegen Corona abgesagt wurden, ließ Bach unbeantwortet. Ihren Jubilaren gratuliere die Stadt nur noch auf dem Postweg. Stichworte Beerdigungen: Die Trauerhallen im Stadtgebiet sind Bach zufolge geschlossen. In Bornheim sind nach Angabe der Stadt im Standesamt im Rathaus bis 19. April nur zwei Trauungen geplant, zwei weitere wurden abgesagt. Neben den Brautleuten können deren eigene Kinder, Eltern und Geschwister sowie die Trauzeugen dabei sein. Alle anderen Personen dürfen das Rathaus aktuell nicht betreten. Beerdigungen finden regulär statt, Andachten werden nur noch draußen durchgeführt. „Bei den Gästen gilt prinzipiell das Gleiche wie beim Standesamt – also nur die engsten Angehörigen“, sagt Susanne Römer-Winkler, Sprecherin der Stadt. dna/qm

Organisiert hat dies für die Bornheimer Katholiken Arianne Packbier, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. 163 Menschen hätten sich das erste Video angeschaut, das zu Beginn der Woche entstand. „Ich dachte, das wird uns fehlen“, sagt sie mit Blick auf die Absage aller öffentlichen Gottesdienste. So sei die Idee zur Videoübertragung entstanden. Als Journalistin und Social-Media-Managerin verfüge sie über das Wissen für die technische Umsetzung. Bald soll es auch möglich sein, sich die Gottesdienste auf der Internetseite www.baruv.de anzuschauen.

Ohne einen einzigen anwesenden Gläubigen einen Gottesdienst zu feiern, ist auch für Bernhard Dobelke, leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Sankt Martin in Rheinbach, Neuland. „In 20 Jahren Priestersein habe ich das noch nicht erlebt“, sagt er. Aber: In Zeiten der Krise betet er ab sofort täglich ab 18.30 Uhr für seine 12 600 Seelen der Pfarrei in der verschlossenen Pfarrkirche und feiert eine Heilige Messe – ohne Zuhörer, Messdiener oder Küster.

„Ich bin noch nicht abschließend sicher, ob ich laut oder leise sprechen soll – beides hört sich in der leeren Kirche merkwürdig an“, sagt Dobelke. Bis einschließlich Karfreitag hat das Erzbistum alle öffentlichen Gottesdienste und Andachten abgesagt. „Wie es an Ostern weitergeht, kann heute noch niemand seriös sagen“, äußert sich der 51-Jährige. Auch alle Kommunionsfeiern fallen aus. „Ich bin mir sicher, dass wir die rasch, umso festlicher nachholen werden, wenn wir wieder dürfen.“

Die Kirchen und Kapellen möchte der leitende Pfarrer aber noch offen halten – wenn die bekannten Regeln für Abstand und Hygiene eingehalten werden. „Wir halten unsere Kirchen soweit das möglich ist bis auf Weiteres tagsüber offen für das persönliche Gebet“, sagt Dobelke. „Wenn sich alle an der Regeln halten, hoffe ich, dass das möglich bleibt.“ Die Texte und Gebete, die er während seiner täglichen Eucharistiefeier betet oder verliest, passten besonders gut in die Zeit. „Wir befinden uns ja gerade in der österlichen Bußzeit. Da bekommen die Worte in Zeiten der Corona-Krise einen ganz anderen Klang“, findet der Theologe. „Darin geht es um die Hoffnung, dass es wieder anders sein wird und die Bitte, dass es eine Erlösung geben wird.“

Kreisdechant Hans-Josef Lahr, Chef des Kreisdekanats Rhein-Sieg, berichtet: „Das ist eine große Herausforderung für uns – unser Glaube lebt von der Gemeinschaft, von der Nähe. Menschen, die tief im Glauben sind, berichten mir, welch schmerzlichen Einschnitt es bedeutet, keine Messen besuchen zu können. Ich sehe täglich viele, die zum alleinigen Beten in die Kirche gehen.“ Als eine „wunderbare Initiative“ betrachtet Lahr das Glockengeläut aller Kirchen am Abend. „Menschen werden im Gebet verbunden.“ Besonders wichtig für Einsame, Kranke und Verängstigte.

In der nächsten Woche werde er einen Aufruf starten, dass ihm Gebetsanliegen mitgeteilt werden können. Und: „Ich habe meinen Blick darauf, dass Menschen in Kontakt bleiben.“ Die Fantasie der Pfarrer, die Messen halten und ins Internet stellen, berühre ihn positiv, ebenso aber auch die älteren Gläubigen, die zum Beispiel über Domradio Beiträge verfolgen. „Wir müssen schauen, dass wir als Christen unsere Botschaft nicht aus den Augen verlieren, dass wir in dieser Zeit nicht auf uns schauen, sondern auch den anderen schützen.“

Ingo Siewert, Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Bornheim-Hersel, berichtet davon, dass der Evangelische Kirchenkreis Bonn nun beginne, Gottesdienste auf seinem Kanal auf der Internetplattform Youtube zu übertragen. Gesendet wird am Samstagabend zunächst aus der Friedenskirche in Kessenich. Danach soll immer aus einem anderen Gotteshaus des Kirchenkreises gesendet werden.

Außerdem sei man gerade dabei über soziale Medien insbesondere den Kontakt zu den jungen Gemeindemitgliedern zu halten, sagt Siewert. Trauungen gebe es zurzeit keine, die nächste Taufe sollte eigentlich im Mai stattfinden. „Da ist es jetzt noch zu früh, um abzusagen“, sagt er. Zur Not sei auch eine Taufe zu Hause möglich. Bestattungen könnten momentan nur am Grab mit maximal zehn Menschen stattfinden.

Was den Kontakt zwischen Kirche und Gläubigen angeht, verweist der Superintendent des Bonner Kirchenkreises, Dietmar Pistorius, darauf, dass in den Gotteshäusern nun jeden Abend ein anderes Musikstück auf der Orgel gespielt wird. Eine Aufnahme davon wird samt Gebetstext im Internet auf www.bonn-evangelisch.de zur Verfügung gestellt. Als hörbares Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit aller Menschen, so ist auf der Internetseite zu lesen, läuten auch an diesem Sonntag im ganzen Kirchenkreis Bonn die Glocken der Kirchen und rufen zu Gebet und Andacht.