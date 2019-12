Medienschüler in Rheinbach : Glasfachschüler präsentieren Filmprojekt über Plastikmüll

Rheinbach Medienschüler der Glasfachschule Rheinbach haben einen aufrüttelnden Film über Plastikmüll gedreht. Auf Helgoland traf das Team den Abenteurer Arved Fuchs. Am Samstag feiert der Film in Beuel Premiere.

Die Dunkelheit bricht schon herein über Rheinbach. Die Klassenräume und Gänge der Glasfachschule sind so gut wie menschenleer – nur im Schneideraum der Medienschüler brennt ein spärliches Licht. Dort legen zehn angehende Gestaltungstechnische Assistenten letzte Hand an den 50 Minuten langen Umwelt-Dokumentarfilm „Flügel kriegen“ der diesen Samstag in der Beueler Brotfabrik Premiere feiert.

40 Stunden Filmmaterial von 20 Drehtagen

Bunte Zettel an der Wand des Schneideraums zeigen, welche Dramaturgie die jungen Filmemacher entwickelt haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Spontan zog es sie ans Bonner Rheinufer, um zu schauen, wie viel Plastikmüll und sonstiger Unrat der Strom mit sich führt. „Tatsächlich wurden wir gar nicht richtig fündig“, berichtet Christina Krebs. Die Recherche ergab, dass Greenpeace am Wochenende zuvor eine Reinigungsaktion am Rheinufer gestartet hatte. Auf Helgoland traf das Team den Abenteurer Arved Fuchs. Die Medienschüler segelten mit auf seinem Expeditionsschiff, sammelten Müll am Strand und machten auf sein Geheiß hin eine Entdeckung, die ihnen den Atem raubte.

Hochemotional sind nicht nur diese Bilder, sondern vor allem die Szenen, in denen die jungen Leute vor laufender Kamera über ihre Gefühle zum Erlebten berichten. „Wir haben aber auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, Plastik zu vermeiden“, sagt Tobias Klumpp. Auf ein Happy End werden die Zuschauer vergebens warten.„Flügel kriegen“: Der Dokumentarfilm feiert am Samstag, 7. Dezember, ab 14 Uhr Premiere in der Kinemathek in der Brotfabrik, Kreutzstraße 16 in Beuel. Weitere Vorführungen gibt es am gleichen Tag um 15 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr. Karten für fünf Euro können per Mail an bernd.siering@topas-film.de bestellt werden.