Karl-Heinz Lamberty tritt zurück : Der Mann mit der Fliege nimmt den Hut

Swisttal Seit 33 Jahren macht Karl-Heinz Lamberty aus Swisttal Kommunalpolitik für die FDP. Weil er sich vom Kreisvorstand der Liberalen ausgebootet fühlt, zieht der Fraktionschef der FDP-Kreistagsfraktion jetzt seine Konsequenzen.

Zum Hintergrund: Der FDP-Parteitag und die Neuwahl des Vorstandes in Swisttal waren für Freitag, 27. März, terminiert. Da dieses Zusammentreffen wegen des derzeitigen Kontaktverbots nicht stattfinden kann, hat Lamberty am Dienstag die Leitung der Partei an seinen bisherigen Stellvertreter Philipp Euker übergeben. „So bleibt der Ortsverband der FDP Swisttal auch in Corona-Zeiten handlungsfähig“, erklärte der Ortsverband.