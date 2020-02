Am Römerkanalaufschluss : Ein-Zentner-Bombe im Kottenforst bei Buschhoven entschärft

Swisttal-Buschhoven Eine Ein-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Samstagabend im Kottenforst bei Buschhoven entschärft und abtransportiert. Ein Metallsucher hatte die in der Erde liegende Bombe mit seinem Detektor in der Nähe des Römerkanalaufschlusses geortet.

