Über 31 000 Euro entwendet : Ehrenamtlicher Betreuer wegen Betrugs verurteilt

Alfter/Bonn Der Mann hatte zu Unrecht Geld von dem Konto einer 84-Jährigen abgebucht. Da der Angeklagte nicht im Landgericht erschien, sprachen die Richter ein Versäumnisurteil.

Die Vertreter der Klägerin und das Gericht warteten am Mittwochmorgen vergeblich: Auch nach einer halben Stunde ließen sich weder der Beklagte noch sein Anwalt im Bonner Landgericht sehen. Da den Richtern die Klage schlüssig erschien, sprach die 10. Zivilkammer nach der angemessenen Wartezeit ein sogenanntes Versäumnisurteil: 19 500 Euro soll eine 84-jährige Seniorin aus Alfter von ihrem ehemaligen Betreuer zurückerhalten. Die Geschichte klingt einigermaßen dreist: Insgesamt 31 600 Euro soll der ehrenamtliche Betreuer vom Konto seiner Schutzbefohlenen zwischen Dezember 2017 und Juli 2019 zu Unrecht abgebucht haben. Der 13. November war für die alte Dame offenbar kein Glückstag: An jenem Montag wurde die umfangreiche Betreuung offiziell eingerichtet, sie galt für die meisten Belange, die die Rentnerin nicht mehr alleine bewältigen konnte. Von der Vermögenssorge über die Mietzahlungen bis hin zur Erledigung der Post sollte ihr der frisch engagierte Helfer aus dem rechtsrheinischen Kreisgebiet zur Hand gehen. Stattdessen, so erläuterte der Bruder der Klägerin, der seine Schwester selbst betreut, habe der Mann teilweise mehrmals, teilweise auch nur einmal pro Monat Geld von dem Konto seines Mündels auf sein eigenes transferiert.