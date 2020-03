Umweltfrevel in Bornheim : Dutzende alte Reifen an Autobahn abgeladen

Bornheim Illegaler Müll in Bornheim hat 2019 gut 30.000 Euro gekostet. Firmen sind „immer öfter“ Verursacher.

Haufenweise wilder Müll: Unbekannte haben bei Widdig unweit des Salierwegs an der Unterführung der Autobahn 555 gut zwei Dutzend alte Autoreifen zurückgelassen. Bilder davon kursierten am Montag auf Facebook. Wie Christoph Lüttgen von der Pressestelle des Bornheimer Rathauses auf GA-Nachfrage mitteilt, ist die Verwaltung durch einen Bürger bereits auf die illegale Ablage der Reifen aufmerksam geworden. Daraufhin sei der Stadtbetrieb mit der „Bergung“ der Reifen beauftragt worden. Anschließend sollen sie fachgerecht entsorgt werden.

Indes handele es sich nicht um den ersten „derart dreisten Fall illegaler Müllentsorgung“, äußert sich Lüttgen. Dass Altreifen in größerer Menge an Feldwegen im Stadtgebiet abgeladen werden, sei allein in den vergangenen zwei Jahren drei bis vier Mal vorgekommen. Der bisher größte Fall dieser Art ereignete sich laut Lüttgen im September 2018, als rund 50 Reifen am Bornheimer Bach unterhalb der Kläranlage – ganz in der Nähe des aktuellen Falles – abgeladen worden seien.