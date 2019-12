Kein Leerstand trotz Ruhestand : Ehepaar aus Syrien übernimmt den Dorfladen in Merzbach

Rheinbach Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Bäckermeister Günter Zimmer übernimmt ein syrisches Ehepaar den Merzbacher Dorfladen. Damit ist der drohende Leerstand der Geschäftsräume abgewendet.

Die Erleichterung ist Günter Zimmer anzusehen: Der Dorfladen in Merzbach, den der Bäckermeister elf Jahre lang mit Herzblut geführt hat, wird nicht leerstehen, wenn er in den Ruhestand geht. Auf den Aufruf, das Geschäft an der Merzbacher Straße vor der Schließung zu bewahren, meldete sich Fatema Hemma. Die 43-jährige Syrerin, die vor vier Jahren mit ihrem Mann Riad als Asylsuchende nach Rheinbach kam, erfüllt sich mit der Neueröffnung einen Traum, den sie bis zu ihrer Flucht, schon viele Jahre in ihrer Heimat gelebt hat. An diesem Samstag öffnen das Ehepaar Hemma den renovierten Laden im Rheinbacher Höhenort.