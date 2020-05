Musikgenuss in kontaktfreien Zeiten : Die „Ode an die Freude“ erschallt beim Balkonkonzert in Rheinbach

Die „Ode an die Freude“ erschallt beim Balkonkonzert in Rheinbach

Rheinbach Nachbarschaft lebendig zu halten ist auch angesichts von Kontaktbeschränkungen möglich. Das beweist die Nachbarschaft der Bewohner von 18 Häusern in der Rheinbacher Sassestraße, die bereits ihr viertes Balkon-Konzert veranstaltet haben.

Zum vierten Mal sind am Vorabend des Maifeiertages die Bewohner von 18 Häusern an der Rheinbacher Sassestraße in Rheinbach mit physischem Abstand zum Balkon-Konzert von Familie Nagel zusammengekommen. „Die letzten sechs Wochen haben uns durch Corona sehr beeinträchtigt“, hieß Kurt Surges die Nachbarn willkommen. „Wo kommt mehr Freude und Gemeinschaft auf als bei der Musik.“ Wie bei diesen Balkon-Konzerten in ganz Europa inzwischen üblich, eröffnete die Europa-Hymne – Beethovens „Freude schöner Götterfunke“ – das Programm.