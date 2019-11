Bonner Betriebe gehen dorthin : Der „Bio Innovation Park“ wächst in Meckenheim

Bio Innovation Park

Die Erweiterungsflächen des Industrieparks Kottenforst in Meckenheim sind Teil des „Bio Innovation Park Rheinland“. Dieser Park wächst seit Mai 2015 in Meckenheim und Rheinbach als Kompetenzzentrum für grüne Technologien heran. Forschung, Entwicklung und Anwendung liegen – auch räumlich betrachtet – in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Hochschulen der Region, der Universitätsstandort in Klein-Altendorf, die Städte Meckenheim und Rheinbach und viele Gewerbetreibende schlossen sich zum Netzwerk „Bio Innovation Park Rheinland“ zusammen. Im Projektverbund bekommen die teilnehmenden Firmen, etwa Gartenbauunternehmen, privilegierten Zugang zu innovativen Technologien noch vor der Markteinführung. qm