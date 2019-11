Politisches Kabarett in Morenhoven : Das Duo Onkel Fisch gastiert im Kreaforum in Swisttal

Swisttal-Morenhoven Das Duo Onkel Fisch präsentiert im ausverkauften Kreaforum sein aktuelles Programm „Populisten haften für ihre Kinder“. Für rund zwei Stunden gab es in Swisttal-Morenhoven politisches Kabarett.

Willkommen bei den „Dawimadonosadüs“. Den bitte was? Aber das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen, oder? Womit wir auch schon mitten drin wären im neuen Programm von „Onkel Fisch“ mit dem bezeichnenden Namen „Populisten haften für ihre Kinder“. Ein Thema, zu dem Adrian Engels und Markus Riedinger in der Tat einiges zu sagen haben. Und wer die beiden kennt, die just in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen ihres Duos feiern, der weiß auch, was die freundlich drein blickenden Herren in ihren dunklen Anzügen unter „Action-Kabarett“ verstehen: temperamentvoll, einfallsreich, heiter-boshaft (mit und ohne Ukulele) und in Tanz und Gesang geradezu raumgreifend gut. Mit dieser Mischung und mit Programmen wie der „Lobbythek“ und „Europa – und wenn ja, wie viele?“ haben sie sich bei den Morenhovener Kabarett-Tagen eine treue Fangemeinde herangezogen. Und so war der Saal schon weit im Voraus restlos ausverkauft.