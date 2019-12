Bilanz : Peter Protschka leitet die Musikschule Voreifel seit 100 Tagen

Musiker und Musikschulleiter: Peter Protschka. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Der neue Leiter der Musikschule Voreifel, Peter Proschka, will für die Region musikalisch etwas bewegen. Nach 100 Tagen zieht er eine erste Bilanz.

Von Hendrikje Krancke

Peter Protschka leitet seit September die Musikschule der Volkshochschule Voreifel. In seinem Büro in der VHS-Geschäftsstelle in Rheinbach blickt er auf seinen ersten 100 Tage zurück – und voller Tatendrang in die Zukunft. Knapp 60 Lehrkräfte unterrichten rund 1000 Schüler. „Die Musikschule hat hier eine große Bedeutung, und sie wird von der Politik wahrgenommen“, sagt der 42-Jährige. Genau das habe ihn an der Stelle gereizt. „Hier kann man was bewegen“, ist der gebürtige Kölner überzeugt.

Als aktiver Musiker ist Protschka ein Quereinsteiger auf dem Posten. Die inhaltliche Arbeit, der Umgang mit Finanz- und Haushaltsplänen und die Kommunikation auf politischer Ebene schrecken ihn nicht ab. „Seit Jahren toure ich mit meinen eigenen Ensembles durch Europa und plane Festivalveranstaltungen, da ist konzeptionelles Denken ein Muss“, sagt er – und zieht eine Parallele zu seiner Leidenschaft, dem Jazz: „Auch hier ist es ökonomisch schwierig, und das Ganze ist ein Überlebenskampf.“ Gleichwohl habe er einen Qualitätsanspruch und mache sich für eine Musikschularbeit auf hohem Niveau stark. „Und da habe ich auch konzeptionelle Anregungen und Wünsche.“

Zur Person Peter Protschka wurde am 10. Juni 1977 in Köln geboren. Dort lebt er mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter. Seine Eltern sind gebürtige Bonner, und er ist in einem Musikerhaushalt groß geworden. Sein Vater Josef lebte ihm vor, wie ein studierter Philologe die Laufbahn als Opernsänger (Tenor) bis hin zum Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln einschlägt. Nach seiner Schulzeit in Köln und seinem Studium in Mannheim, reiste und tourte Peter Protschka durch Europa und nach New York. Von 2002 bis 2019 unterrichtete er als Dozent für Jazztheorie und klassische Trompete an der Rheinischen Musikschule Köln. Auch wenn er sich seit dem 16. Lebensjahr auf den Jazz fokussiert hat, liegen Protschka die alten Instrumente und der Barock am Herzen. Protschka khn

Protschka wirbt für jede Art von Live-Kultur

Dass die Umsetzung finanzierbar sein müsse, sei ihm klar. Er stehe in engem Dialog mit der Politik, um einen guten gemeinsamen Weg zu finden. Auch mache er weiter selbst Musik. „Dass ich das nicht aufgebe, habe ich von Anfang an klar artikuliert“, sagt er. Etwa zwei Stunden am Tag widmet er sich seiner Trompete – an jedem Tag.

Sein Musikerdasein möchte der neue Musikschulchef „nicht an der Tür abgeben“, sagt er. Musiker zu bleiben, werde ihm helfen, authentisch zu bleiben und eine inspirierende Wirkung auf die Schüler zu haben. Protschka wirbt für jede Art von Live-Kultur, egal ob Musik oder Literatur. „Ich stehe für die Spitzenförderung, aber vor allem für die breite Musikalisierung“, betont er.

Kirchengemeinden und Kindergärten mit ins Boot holen

So habe er den Ausbau der Kooperationen mit den Schulen im VHS-Gebiet bereits in Angriff genommen. In den Grundschulen der Rheinbacher Kernstadt werden ein Chor und ein Blasorchester ins Leben gerufen, am St. Joseph-Gymnasium werde das Augenmerk auf die Streicher gelegt. Schnuppertage soll es an der Georg-von-Boeselager Sekundarschule in Heimerzheim sowie am Schulcampus in Meckenheim geben.