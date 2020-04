Unterstützung in der Corona-Krise : Bundesliga-Fußballprofis helfen Tierschutzverein in Rheinbach

Heike Schneider vom Gnadenhof Anna in Neukirchen freut sich über die unverhoffte Spende. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Rheinbach Der Rheinbacher Tierschutzverein Gnadenhof Anna erhält Geld von der Stiftung #WeKickCorona. Hinter der Initiative stehen die Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka.



Überraschungen sind dann am schönsten, wenn sie in Zeiten der Not von unerwarteter Seite kommen: Der Tierschutzverein Gnadenhof Anna in Rheinbach-Neukirchen hat einen mittleren vierstelligen Spendenbetrag von der Stiftung #WeKickCorona von Leon Goretzka und Joshua Kimmich erhalten. „Ich wusste das gar nicht und habe es erst auch gar nicht geglaubt“, sagte die Vereinsvorsitzende Heike Schneider, die auf diese Nachricht „völlig euphorisch und aus dem Häuschen“ reagierte. „Wenn ich könnte, würde ich nach Bayern fahren und jedem einzelnen die Füße küssen!“

Den Antrag bei #WeKickCorona eingereicht hatte Monika Kleinpass aus dem Lektorat des General-Anzeigers. „Ich wusste, dass es dem Gnadenhof schlecht geht“, sagte sie. Tatsächlich sei die Unterstützung in höchster finanzieller Not gekommen, so Schneider, denn zurzeit müssten unter anderem noch Tierarztrechnungen von mehr als 3 000 Euro gezahlt werden. Tierarztkosten für die Katzen, Hunde, Ziegen, Enten, Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Tiere machen neben Futter und Medikamenten einen Großteil des finanziellen Aufwandes aus. „Wir hatten allein im letzten Jahr fast 40.000 Euro an Tierarztkosten“, so die Vereinsvorsitzende.

Gnadenhof Anna Tierschutzverein ist auf Spenden angewiesen Der Gnadenhof Anna wurde 2008 in Rheinbach-Neukirchen ins Leben gerufen, um Tieren eine letzte artgerechte Heimat zu bieten, die von ihren Besitzern ausgesetzt oder aufgrund des Alters oder einer Erkrankung der Besitzer nicht mehr versorgt werden können. Der Tierschutzverein ist als gemeinnützig anerkannt und hat die Trägerschaft über den Gnadenhof übernommen. Der Verein ist für seine Arbeit auf Spenden angewiesen. Infos: www.gnadenhof-anna.com, ☏ 02226/905777.

Mit dem Geld können Operationen oder Kastrationen finanziert werden

Finanziert werden Operationen bei Erkrankungen der Gnadenhof-Tiere ebenso wie die Kastration von frei lebenden Katzen auch außerhalb, die auf Kosten des Vereins eingefangen und kastriert werden. Der Verein übernehme auch das Futter und die Tierarztkosten für die Tiere in den vielen Außenpflegestellen in der gesamten Region zwischen Koblenz und Erftstadt, so Schneider.

Viele Tiere wie die Hündin Nelly brauchen aufgrund ihrer Erkrankung auch Spezialfutter und Medikamente. Und die Spendeneinnahmen durch Tombolas und andere öffentliche Aktionen fallen zurzeit wegen der Corona-Krise weg. „Natürlich gehen Menschen in Not vor. Aber auch die Tierschutzvereine sind in Not, da stehen wir mit dieser Situation nicht allein, das geht den meisten so“, sagt Heike Schneider. Einzig über die Futterspendenboxen in den Supermärkten komme noch Unterstützung herein, erklärt sie.

Rheinbacher Gnadenhof finanziert sich ausschließlich durch Spenden

Wie der Pressesprecher von #WeKickCorona, Tobias Wagner, dem General-Anzeiger auf Anfrage erklärte, werde die konkrete Summe der Finanzspritze nicht kommuniziert. Bei Antragstellung werde der aktuelle Bedarf erfragt, der als Grundlage zur Ermittlung der bewilligten Spende genommen werde. „Da der Gnadenhof sich ausschließlich durch Tombolas und Spenden finanziert, die in Zeiten von Corona ausbleiben müssen, sowie die grundsätzlich abnehmende Spendenbereitschaft, kann die Spende einen kleinen Teil dazu beitragen, dass zum Beispiel offene Tierarztrechnungen beglichen werden können und Heike Schneider sowie ihr kleines Team von ehrenamtlichen Helfern ihre wichtige Arbeit fortsetzen können“, so Wagner.