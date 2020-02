Pläne werden konkreter : Stadtwerke Aachen messen den Wind in Bornheim

Stadtwerke Aachen messen den Wind in Bornheim

Das Unternehmen „Stawag Energie“ wird in diesen Tagen ein Gerät zur Prüfung der Windverhältnisse im Bereich Hemmerich/Rösberg aufstellen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bornheim Die Pläne für einen möglichen Bau von Windrädern auf dem Ville-Rücken werden konkreter: Ein Unternehmen wird dort in den nächsten Tage die Windverhältnisse messen. Bürger und Politik wollen die Anlagen auf dem Ville-Rücken allerdings verhindern.

Die Pläne für einen möglichen Bau von Windrädern auf dem Ville-Rücken werden konkreter. Wie die Stadtwerke Aachen (Stawag) jetzt mitteilten, werde das Unternehmen „Stawag Energie“ in diesen Tagen ein Gerät zur Prüfung der Windverhältnisse im Bereich Hemmerich/Rösberg aufstellen. Bei dem Unternehmen handelt es sich nach eigenen Angaben um eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Aachen.

Verschiedene Energieerzeuger haben mehr oder weniger konkrete Pläne, auf dem Ville-Rücken Windräder zu errichten. Die Stawag hatte das gegenüber dem GA bereits im Januar 2019 bestätigt. Wie Stawag-Pressereferentin Vanessa Grein nun bekräftigte, prüfe die Stawag Energie den Bau eines Windparks in Bornheim. „Dieses Vorhaben ist derzeit in der Vorprüfung und muss noch ein umfangreiches Genehmigungsverfahren durchlaufen“, so Grein weiter.