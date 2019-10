Auszeichnung beim Weinfest : Wilfried Hambach erhält den Uedorfer Meilenstein 2019

Uedorf Auf dem Weinfest in Uedorf hat Wilfried Hambach den Uedorfer Meilenstein 2019 überreicht bekommen. Neue Weinkönigin wurde Manuela Linden.

Preisträger kommt aus Widdig

Dass Hambach seit mehr als 20 Jahren in Widdig lebt, spielte bei der Ehrung keine Rolle. "In Widdig bin ich der Liebe wegen", sagte der frisch gebackene Preisträger, "aber im Herzen bin ich Uedorfer." Dann erzählte der in Uedorf geborene Hambach, wie er schon als kleiner Steppke immer an dem echten Meilenstein an der heutigen Elbestraße vorbeikam, um sich auf dem Deckerhof die Milch in seine Blechkanne füllen zu lassen. "Der Stein begleitet mich schon ein Leben lang", freute sich Hambach nun über das Miniaturexemplar, das Marx von einem Steinmetz im Elbsandsteingebirge anfertigen ließ.