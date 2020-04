Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim : Vorsitzende von Förderverein soll 85.000 Euro veruntreut haben

Bonn/Bornheim Eine ehemalige Vorsitzende des Fördervereins am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim muss sich demnächst vor dem Bonner Amtsgericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, 85.000 Euro veruntreut zu haben.

Wenn die Vorwürfe zutreffen, muss die Angeklagte wohl über eine erhebliche kriminelle Energie verfügt haben: Als Vorsitzende des Fördervereins des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Bornheim soll sie ihre Position genutzt haben, um Bargeld vom Vereinskonto abzuheben, mit den vereinseigenen Bankkarten eigene Anschaffungen zu bezahlen oder sich selber Geld zu überweisen. Aufgeflogen war die ganze Geschichte, als sie sich im Herbst 2016 in Bezug auf einen Förderfall in Widersprüche verwickelt hatte. Als der damalige Kassierer und die Stellvertreterin der Vorsitzenden der Sache nachgingen, staunten sie nicht schlecht, als sie herausfanden, dass eine eingereichte Rechnung nie von der darauf angegebenen Firma ausgestellt worden war. So kam der Stein ins Rollen, aber das nun von der Staatsanwaltschaft angenommenen Volumen mit insgesamt 102 Fällen kristallisierte sich erst im Lauf der Ermittlungen heraus. Noch im Frühjahr 2017 war die Rede von einer Summe zwischen 18.000 und 36.000 Euro.

Der Förderverein betreibt an der Schule auch einen Kiosk, an dem ehrenamtliche Helfer jeden Tag frisch geschmierte Brötchen, Backwaren, Obst, Getränke, Schreibwaren und Süßwaren verkaufen. Um die Organisation zu vereinfachen, wurde für das Lädchen ein eigenes Konto geführt, von dem die Angeklagte zwischen April und Juni 2015 viermal Bargeld in Höhe von insgesamt 1250 Euro abgehoben und mit fingierten Rechnungen unterlegt haben soll. Mit derselben Methode – so wird ihr weiterhin vorgeworfen – soll sie dann in 14 weiteren Fällen vom eigentlichen Vereinskonto Bargeld abgehoben haben. Und weil das so gut funktionierte, verzichtete sie wohl bei den folgenden 41 Taten ganz auf die Rechnungen. Dickster Einzelposten hier: Eine Abhebungen von 25.000 Euro. Dazu kamen noch fünf Überweisungen auf ihr Privatkonto, 33 Mal soll sie die Bankkarten des Vereins zum Zahlen eigener Einkäufe genutzt haben, sowie Spendengelder in Höhe von 1.900 Euro für sich behalten haben.