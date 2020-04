Venus passiert die Plejaden : Schauspiel am Sternenhimmel am Freitag

Foto: NASA Auch die Nasa hat die Plejaden abgebildet. Bekannt sind die Sterne auch als M45.

Bornheim „Sieben Schwestern“ nennen Astronomen die Plejaden auch. Die Sternengruppe steht am Freitag direkt neben der Venus und ist bei klarem Himmel leicht zu erkennen.



Wenn am Freitag die Sonne untergeht, lohnt sich ein Blick in den Sternenhimmel. Darauf weist Michael Geffert hin. Er betreibt das virtuelle Birtzberg Observatorium in Bornheim. Was sich am Freitag am Himmel abspielen wird, das sei sogar mit bloßem Auge zu erkennen, sagt er. Doch noch eindrucksvoller sei die Beobachtung mit einem Fernglas, empfiehlt der Hobby-Astronom.

Am westlichen Abendhimmel kann man dann nämlich eine besondere Konstellation beobachten: Der Planet Venus steht direkt neben den Plejaden, einer kleinen Sternengruppe. Die Venus als hellstes Objekt des Sternhimmels ist ohne Hilfsmittel in westlicher Richtung am Himmel leicht zu finden. Mit einem kleinen Fernglas erkennt man neben dem Planeten, der auch Abend- und Morgenstern genannt wird, eine Gruppe von Sternen, die zu einem markanten Sternhaufen gehören. Auch die Nasa erklärt in ihren „Skywatching Tips“ das Schauspiel und wünscht „clear skies“, also einen wolkenlosen Nachthimmel.

Siebengestirn kann man ohne Fernglas sehen

Die Himmelsscheibe von Nebra soll auch die Plejaden zeigen. Foto: Anne Pollmann

Etwa bis zum 5. April wird man die Plejaden in der Nähe der Venus finden können. „Dann wandert der Planet weiter“, sagt Geffert. Die Plejaden werden auch „Siebengestirn“ oder die „sieben Schwesetern“ genannt. Geffert erläutert diese Bezeichnung: „Sie stellen in der griechischen Mythologie sieben Schwestern dar, die von Zeus an den Himmel versetzt wurden.“ Angeordnet sind sie wie ein kleiner Wagen auf engstem Raum, sind sie bereits im Altertum aufgefallen. Auch auf der Himmelsscheibe von Nebra sind sie abgebildet.

Roisdorfer Astronom erklärt den Sternenhimmel kinderleicht

Der in Roisdorf lebende Astronom Michael Geffert war von 1976 bis 2019 unter anderem als Astronom am Argelander-Institut für Astronomie der Universität Bonn tätig war, engagiert sich seit Jahren für die astronomische Öffentlichkeitsarbeit und begeistert auch Grundschulkinder für die Sternenkunde. Im letzten Jahr organisierte er mit dem Birtzberg Observatorium eine Tagung von Amateurastronomen in Bornheim mit einer Ausstellung für die Öffentlichkeit im Bornheimer Rathaus.

