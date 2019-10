Premiere in Mehrzweckhalle Widdig : Theaterverein "Edelweiß" führt Komödie "Ja, ich muss" auf

Info

Die Komödie "Ja, ich muss" wird an folgenden Tagen in der Widdiger Mehrzweckhalle, Römerstraße 3, aufgeführt: Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr; Sonntag, 20. Oktober, ab 17 Uhr; Samstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr; Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde früher.

Der Eintritt zu den Aufführungen kostet elf Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zahlen sechs Euro.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Classen, Rheinstraße 148, im Haarstudio Klein, Rheinstraße 71, bei Hanni Willerscheid, Römerstraße 37, Monika Hemmersbach, Lichtweg 30, bei Edeka Klein, Burgstraße 36 in Urfeld. Reservierungen sind unter 02236/3749805 und per E-Mail an info@theater-verein-edelweiss.de möglich.