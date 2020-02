Stromausfall am Dienstagmittag : Strom in Bornheim-Roisdorf fast wieder komplett da

Strom in Bornheim-Roisdorf fast wieder komplett da

Stromausfall am Dienstagmittag

Bornheim Seit 12.25 Uhr ist Bornheim-Roisdorf ohne Strom. Der Versorger Rheinenergie arbeitet bereits an der Behebung des Problems. Fast alle betroffenen Kunden haben mittlerweile aber wieder Strom.

In Bornheim-Roisdorf und Alfter ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Rund 90 Prozent der betroffenen Kunden in Teilen Rosidorfs und Alfter hätten mittlerweile aber wieder Strom, teilte ein Sprecher der Versorgers Rheinenergie mit. Demnach sei dieser um 12.25 Uhr ausgefallen. Grund dafür sei eine defekte Umspannanlage gewesen. Techniker hätten sich um die Behebung des Stromausfalls gekümmert. Wie viele Haushalte konkret betroffen waren, könne man laut Angaben des Sprechers nicht sagen.