Es bleibt beim Nein zum Rhein : Stadtname von Bornheim wird nicht geändert

Bornheimer Rathaus: Rat lehnt Prüfung zur Umbenennung Bornheims in "Bornheim am Rhein" ab.

Bornheim Rhein oder nicht Rhein - das ist eine Frage, die die Politik mit Blick auf eine mögliche Umbenennung Bornheims offenbar doch mehr bewegt, als es im Ausschuss für Bürgerangelegenheiten vor zwei Wochen den Anschein machte.

Wie berichtet, hatte ein Bürger die Umbenennung Bornheims in "Bornheim am Rhein" angeregt, um die Stadt von anderen Orten mit gleichem Namen deutlicher zu unterscheiden. Argumentiert hatte der Antragsteller darüber hinaus mit einem positiven Marketingeffekt für die Stadt.

Die Bornheimer Stadtverwaltung gab in den Sitzungsunterlagen keine Präferenz für oder gegen die Anregung, sondern formulierte zwei Beschlussvorschläge als Empfehlung an den Stadtrat. So war die Politik am Zug, eine Prüfung der Umbenennung zu befürworten und deren Kosten ermitteln zu lassen - oder sie abzulehnen. Der kurze Meinungsaustausch im Bürgerausschuss mündete in der Empfehlung, mit Blick auf die Kosten eine Umbenennung nicht weiter zu verfolgen.