Unterkunft bei Spargel Ritter : Rumänisches Konsulat vermittelt Bornheimer Erntehelfer

Bornheim An diesem Montag müssen alle Erntehelfer die Unterkunft des unter Insolvenzverwaltung stehenden Betriebs Spargel Ritter geräumt haben. Vertreter des Konsulats versuchen derzeit, die Arbeiter zu vermitteln.

Vertreter des rumänischen Konsulats sind am Montagmorgen an die Erntehelferunterkunft des unter Insolvenzverwaltung stehenden Bornheimer Betriebs Spargel Ritter gekommen. Die Vertreter versuchen, die Erntehelfer an andere Betriebe zu vermitteln oder die Rückreise nach Rumänien zu organisieren. Rund 20 Menschen befinden sich am Montagmorgen noch in der Unterkunft, einige konnten schon an einen anderen Biohof vermittelt werden.