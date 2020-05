Unterkünfte in Bornheim : Erntehelfer protestieren erneut gegen Missstände bei Spargel Ritter

Erntehelfer und Gewerkschaftsmitglieder beteiligen sich an einem Protest gegen Arbeitsbedingungen bei Spargel Ritter. Foto: Sven Westbrock

Bornheim Ausstehender Lohn und Missstände in den Unterkünften: Erntehelfer und Gewerkschaftsmitglieder protestieren seit Montagmorgen erneut gegen die Arbeitsbedingungen bei Spargel Ritter in Bornheim. Rund 200 Menschen beteiligen sich an dem Protest.



Erntehelfer des Erdbeer- und Spargelhofes Ritter in Bornheim sowie Gewerkschafter demonstrieren seit dem Morgen erneut gegen Lohnausfälle und die Zustände in der Unterkunft. Die Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen Union (FAU) spricht von rund 200 Demonstranten, die sich vor den Unterkünften versammelt haben.

Gegen 9 Uhr trafen sich dort die ersten Menschen, die Polizei sprach zunächst von 80 Protest-Teilnehmern. Im Verlauf des Vormittags kamen weitere Menschen dazu, die Zahl stieg gegen 10.15 Uhr auf 200.

In #Bornheim protestieren zurzeit Erntehelfer und Gewerkschafter gegen Lohnausfälle und schlechte Unterbringung. https://t.co/NWHgA6NdRM pic.twitter.com/nh7hE238iz — General-Anzeiger (@gabonn) May 18, 2020