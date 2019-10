In Spedition Franz Wirtz : So waren die elften Wirtschaftsgespräche in Bornheim

Info

Foto: Axel Vogel

Sebastian Römer, 44, verheiratet, ist seit 2007 als Wirtschaftsförderer der Kommune Bornheim unterwegs. Der diplomierte Geograf unterstützt in seiner Position nicht nur Unternehmen beim Generationenwechsel an der Firmenspitze, sondern ist auch bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen involviert. Mit ihm sprach Susanne Träupmann.

Wie sieht die Entwicklung von Gewerbeflächen in Bornheim aus?

Sebastian Römer: Bornheim ist bei Unternehmen sehr gefragt. Das liegt zum großen Teil an der guten Anbindung der Stadt. Wegen der großen Nachfrage werden nach Bornheim-Süd und Alfter-Nord sukzessive weitere Gewerbeflächen erschlossen. So ist die Entwicklung am Hellenkreuz, in Hersel und Waldorf fast abgeschlossen. Flächen in Sechtem sollen noch entwickelt und erschlossen werden. Bei der Ansiedlung legen wir Wert darauf, einen breiten Branchenmix zu bieten. Was uns bisher sehr gut gelungen ist.

Wie sieht es in den Bornheimer Gewerbegebieten gegenwärtig aus?

Römer: Die bisher ausgewiesenen Flächen in Bornheim-Süd und Alfter-Nord sind mit insgesamt rund 80 Unternehmen komplett ausverkauft. Uns liegen schon weitere zahlreiche Anfragen vor, die wir positiv begleiten. Der Bebauungsplan für die neue Fläche zu beiden Seiten des Mittelweges in Hersel geht voraussichtlich Ende des Jahres durch den Rat und wird dann beschlussfähig.

Gibt es für die Ausweisung von Gewerbegebieten ein Gesamtkonzept für die Stadt?

Römer: Es ist eine große Herausforderung für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dass für die Zukunftsfähigkeit bei allen auszuweisenden Flächen Nachhaltigkeit, Ökologie und Infrastruktur im Fokus stehen, um so Arbeitsplätze zu sichern. Außerdem stehen Gewerbe- und landwirtschaftliche Flächen häufig in Konkurrenz zueinander.