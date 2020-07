Breitbandausbau in Bornheim : Registrierung für schnelles Internet ist bald möglich

Pilotprojekt der Telekom

Für ihr FTTH-Pilotprojekt verlegt die Deutsche Telekom Glasfasernetz in knapp 20 deutschen Städten, darunter Bornheim. FFTH, oder „Fiber to the Home“, bedeutet, das Glasfaserkabel wird bis ins Haus verlegt, sodass für Downloads Geschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich werden – in Deutschland derzeit der Höchststandard. Für die Kunden entfallen beim Pilotprojekt die Gebühren für den Hausanschluss. In Bornheim gibt es zwei Ausbauphasen: Zunächst sind der Vorwahlbereich 0 22 22 mit Brenig, Dersdorf, Hersel, Roisdorf, Uedorf sowie die Gewerbegebiete Bornheim-Süd und Hersel dran. Im Anschluss sollen die Vorwahlbereiche 0 22 27 und 0 22 36 mit Hemmerich, Kardorf, Merten, Rösberg, Sechtem, Walberberg, Waldorf und Widdig sowie den Gewerbegebieten Kardorf, Sechtem und Waldorf folgen.