Übungseinsatz in Bornheim : Polizei probt am Dienstag im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Bornheim Wer am Dienstag viele Polizisten, Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge in Bornheim sieht, braucht nicht beunruhigt zu sein. Wie die Bonner Polizei in einer Anwohnerinformation mitteilt, findet an dem Tag ein Übungseinsatz statt.