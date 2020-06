Müllcontainer an Silvester angezündet : Mutmaßlicher Brandstifter in Bornheim gesucht

Bornheim In der Silvesternacht soll ein mutmaßlicher Brandstifter einen Müllcontainer angezündet haben. Die Polizei sucht nach dem Mann mithilfe von Fahndungsfotos.

In der Silvesternacht soll ein Mann gegen 0.13 Uhr einen Müllcontainers in Bornheim angezündet haben. Wie die Polizei mitteilte, filmte eine Überwachungskamera an einem Geschäftskomplex am Apostelpfad/Ecke Peter-Hausmann-Platz den Verdächtigen.