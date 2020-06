Kommunalwahl im Vorgebirge : Björn Reile will Bürgermeister in Bornheim werden

Björn Reile will Bürgermeister in Bornheim werden

Bornheim Wählergemeinschaft ABB nominiert den 49-jährigen Roisdorfer. In der Stadt Bornheim treten im September mindestens drei Kandidaten an.

Zu Letzterem sei er als einer von zwei Anliegersprechern zum geplanten Ausbau des Oberdorfer Wegs in Roisdorf gekommen, teilt Reile mit: „Die Anlieger hatten seinerzeit einem Ausbau der Straße zugestimmt, aber nur in einer deutlich reduzierten Variante mit einem einseitigen Bürgersteig. Der Ausbau konnte bisher noch nicht erfolgen, weil sich die Anlieger weigern, die benötigten Flächen an die Stadt abzutreten.“ In diesem Zusammenhang sei er Ende 2016 in die ABB eingetreten und habe sich im dortigen Arbeitskreis „Straßenausbau und Sanierung“ engagiert, so Reile weiter. Seit 2017 ist er Vize-Vorsitzender der ABB. „Aufgrund persönlich gemachter Erfahrungen und erhaltener Informationen, welche ich im Laufe der zurückliegenden Jahre sammeln konnte, würde ich als Bürgermeister versuchen, die Stadtverwaltung bürgerfreundlicher zu gestalten und die der Stadt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel optimiert einzusetzen“, sagt er.