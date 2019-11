Platz für Unternehmen in Bornheim : Neues Gewerbegebiet entsteht in Hersel

Auf diesen Flächen in Hersel werden sich in absehbarer Zeit Unternehmen ansiedeln.

Bornheim-Hersel. Der Stadrat Bornheim hat einen Bebauungsplan und den städtebaulichen Vertrag beschlossen. Einem neuen Gewerbegebiet zwischen Roisdorfer und Allerstraße steht damit nichts mehr im Weg.

Die Weichen für die Erschließung des neuen Gewerbegebiets in Hersel sind gestellt. Nachdem der Bornheimer Stadtentwicklungsausschuss am vergangenen Dienstag grünes Licht für den Bebauungsplan He 28 sowie den städtebaulichen Vertrag gegeben hatte, brachte der Stadtrat das Ganze am darauffolgenden Tag final auf den Weg.