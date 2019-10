Mehr Platz für Betriebe und Unternehmen : Gewerbegebiet in Hersel soll 2020 erschlossen werden

Bornheim-Hersel Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets in Hersel soll im kommenden Jahr beginnen. Auf der 24,5 Hektar große Fläche zwischen der Roisdorfer Straße und der Allerstraße sollen Unternehmen und Geschäfte angesiedelt werden.

Bald könnten die Bagger anrollen. Sofern der Stadtentwicklungsausschuss und der Stadtrat Ende Oktober grünes Licht geben, steht der Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets in Hersel nichts mehr im Weg. Konkret geht es darum, den Bebauungsplan He 28 final zu beschließen, ebenso wie den sogenannten städtebaulichen Vertrag. Beides bildet die Grundlage dafür, dass die Bornheimer Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit der Ansiedlung von Gewerbe beginnen kann.

Konkret geht es um eine 24,5 Hektar große Fläche zwischen Roisdorfer Straße (L 118) und Allerstraße. Im August 2013 hatte der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Hintergrund ist, dass Gewerbeflächen in Bornheim weiterhin ein begehrtes Gut sind. Die größeren und kleineren Gewerbegebiete in Roisdorf, Sechtem, Hersel, Kardorf, Waldorf sowie am Hellenkreuz sind quasi voll. Da verwundert es nicht, dass die Interessenten für die zu entwickelnde Fläche bereits im Bornheimer Rathaus anklopfen. "Wir sind in der Vermarktung mittendrin", sagt Bürgermeister Wolfgang Henseler auf GA-Anfrage.

Erschließung der ehemaligen Abgrabungsflächen soll nächstes Jahr beginnen

Es gebe bereits so viele Anfragen, dass man schauen müsse, wie das alles konzeptionell zusammenpasse. So sollen etwa entlang der Roisdorfer Straße solche Unternehmen beziehungsweise Geschäfte angesiedelt werden, die laut Henseler "attraktiv für Vorbeifahrende" sind. In den Sitzungsunterlagen für den Ausschuss und den Rat ist in diesem Zusammenhang von einer "attraktiven Ortseingangssituation" die Rede. Bevor aber Geschäftsräume und Werkhallen errichtet werden, geht es an die Erschließung der ehemaligen Abgrabungsflächen.