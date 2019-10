Naturschutzgebiet von Roisdorf : Gutachten zur Naturschutzgebietserweiterung liegt vor

Bornheim Im Umweltausschuss wurde am Mittwoch diskutiert, ob das Roisdorfer Naturschutzgebiet erweitert werden sollte. Dafür müsste der Landschaftsplan Bornheim geändert werden.

In der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend ging es um die Frage, ob die Naturschutzgebiete "An der Roisdorfer Hufebahn" und "Quarzsandgrube" erweitert werden sollen. Dazu wäre eine Änderung des Landschaftsplans Bornheim erforderlich. Schon 2015 hatte sich der Landschaftsbeirat des Rhein-Sieg-Kreises auf Initiative von BUND und Landschaftsschutzverein Vorgebirge (LSV) dafür stark gemacht, das bestehende Gebiet "An der Roisdorfer Hufebahn" um 15 Hektar auszuweiten.