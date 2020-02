Insolvenz beantragt : Gläubiger setzt Spargelbauer Ritter aus Bornheim unter Druck

Bornheim-Roisdorf In zwei Monaten beginnt die Spargelsaison - für die Familie Ritter eine Hochphase ihres Geschäftes. Doch auf dem Hof stapelt sich stattdessen der Müll. Außerdem läuft ein Sicherungsverfahren gegen den Spargel- und Erdbeerbauer.

Zwei Monate noch, dann beginnt die Spargelsaison. Claus Ritter dürfte das Geschäft mit dem edlen Gemüse in diesem Jahr besonders herbeisehnen. Den Umsatz könnte der Bornheimer Spargel- und Erdbeerbauer wohl gut gebrauchen. Denn wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Bonn auf GA-Nachfrage bestätigt, hat ein Gläubiger die Insolvenz der GbR von Claus und Sabine Ritter beantragt. Auch einen Insolvenzverwalter gibt es der Gerichtssprecherin zufolge bereits. Er kommt demnach von der Bonner Rechtsanwaltskanzlei Schulte-Beckhausen und Bühs. Am Dienstag war dort allerdings niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ritter geht seit halbem Jahr nicht ans Telefon

Bei einem Besuch am Dienstag auf dem Hof an der Brehmstraße unweit der L 281 entsteht jedoch kaum der Eindruck, als stehe dort bald die Erntezeit an. Der Hof wirkt viel mehr verwaist. Allein ein einzelner Mann ist dort anzutreffen. Laut eigener Aussage ein Mitarbeiter, der sich um die Sicherheit auf dem Hof und bei den nahegelegenen Wohncontainern für die Erntehelfer kümmert. Auffällig ist der Müll auf dem Gelände. Zusammengeknüllte Plastikfolien, die einst die Gewächse schützten, sind überall zu sehen.

Hausmüll stapelt sich: Entsorgungsunternehmen wurde Auftrag entzogen

In den vergangen Jahren hat Ritter viel Geld in den Spargelhof investiert. Für 80.000 Euro schaffte er 2014 einen beheizten Tunnel für den Erdbeer-Anbau an. Für dessen Betrieb kamen Heizkosten von 6000 Euro pro Saison dazu. Rentieren sollte sich die Investition, so Ritter damals, innerhalb von fünf Jahren.