Volksmusik mit jungem Anstrich : GA verlost Tickets für die Dorfrocker in Bornheim

Die Mitglieder von „Jugend trifft auf Blaulicht“ und Kaiserhallen-Wirt Michail Stamidis (r.) freuen sich auf die Dorfrocker. Foto: Meike Böschemeyer

Bornheim Das Benefizkonzert mit den Dorfrockern für „Jugend trifft auf Blaulicht“ findet in der Kaiserhalle statt. Der GA verlost drei Mal zwei Tickets.

Musikfans kennen die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann eher unter ihrem Bandnamen Dorfrocker. Mit ihrem Lied „Dorfkind“ lieferten sie eine Mitsing-Hymne für all jene, die vom Land kommen. Am Samstag, 7. März, kommt die Band für ein Konzert in die Kaiserhalle nach Bornheim – und spielt das für einen guten Zweck. Mit ihrem Auftritt wollen die Brüder das Aktionsbündnis „Jugend trifft auf Blaulicht“ unterstützen.

„Wir finden das einfach super, dass junge Menschen hier mit einer solch coolen Idee vorangehen und etwas bewegen, von dem alle etwas haben. Das möchten wir unterstützen“, erklärten die Dorfrocker. Einen Teil der Einnahmen möchte die Band dem Projekt stiften, das jungen Menschen die Arbeit der Rettungsdienste vermittelt. Der Bornheimer Stadtjugendring rief das mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Projekt ins Leben.

Die Dorfrocker stehen seit 13 Jahren so gut wie jedes Wochenende auf der Bühne. Vor Kurzem feierten sie ihren 1400. Liveauftritt und ihren 130. Auftritt im Fernsehen. Mit ihrer rockigen Art tragen sie seit 2007 dazu bei, der angestaubten Volksmusik einen jungen Anstrich zu verpassen. Schnell wurden sie zu Vorreitern einer neuen Sparte, der „Neuen deutschen Volksmusik“.

„Vom Land – fürs Land“ heißt ihre aktuelle Tour, bei der sie bekannte Dorfrocker-Hits, Party-Klassiker und Songs aus ihrem kommenden Album spielen. Karten gibt es für 15 Euro unter anderem in der Kaiserhalle, Königstraße 58, in den Filialen der Bäckerei Landsberg in Brenig, Ploon 4, und Waldorf, Büttgasse 16, sowie bei Tabakwaren K & M, Königstraße 74-76. wkh

