Interview Isabelle Lütz : Flüchtlingshilfe: „Das sind Nachbarn, keine Geflüchteten“

Bornheim Die neue Vorstandsvorsitzende der Flüchtlingshilfe Bornheim erzählt von ihrer Arbeit und den Herausforderungen. Isabelle Lütz vermittelt neben Schulungen auch einfach Kontakte zum Kaffeetrinken.

Wie viele Geflüchtete sind derzeit in Bornheim untergebracht?

Isabelle Lütz: Das sind ungefähr 800, die sich über das ganze Stadtgebiet verteilen. Und viele leben seit Jahren hier. Es sind im Grunde Nachbarn, keine Geflüchteten mehr. Leider leben noch immer mehr als 80 Menschen in Containern.

Wie lange dauert es, bis die Menschen von den Containern in eine eigene Wohnung ziehen können?

Mit Blick auf vergangene Jahre, was hat der Verein erreicht?

Lütz: Es sind bestimmt Hunderte von Beziehungen entstanden. In den Hochzeiten hatten wir bis zu 700 Helfer. Viele sind mittlerweile zu Familienmitgliedern geworden. Und, ich bin mir sicher: Unsere Stadt ist glücklicher, seit wir Flüchtlinge haben.

Lütz: Im Jahr 2013 hatte ich den ersten Kontakt zu Geflüchteten und habe festgestellt, wie viele nette und tolle Menschen dort in der Unterkunft lebten und wie absurd es war, dass die Dorfbewohner einen großen Bogen darumherum machten. Das wollte ich ändern.

Lütz: Einfach ein offenes Herz für andere und Interesse an Menschen.

Lütz: Am ehesten sind es Anpassungsprobleme. Doch durch Kommunikation kann so viel gelöst werden und die beiderseitige Angst ist unbegründet.

Was gibt Ihnen das Engagement?

Lütz: Ich fühle eine Berufung. Alles was ich gelernt habe, kann ich hier nutzen. Das betrifft sowohl meine Ausbildung zur Krankenschwester als auch meinen journalistischen Hintergrund.

Was gehört noch zu den Aufgaben des Vereins?

Lütz: Wir helfen auch denen, die zurück möchten oder müssen. Die Menschen wissen dann, dass wir den Kontakt zu ihnen halten und ihnen in der Übergangszeit helfen. Es geht nicht darum, dass die ganze Welt zu uns kommt. Wir gehen pragmatisch an die Arbeit heran und wollen, dass die Geflüchteten ihre Zeit hier gut nutzen, selbst wenn sie zurück müssen.

Was haben Sie persönlich mitgenommen?

Lütz: (lacht) Ich habe mich in das syrische Essen verliebt. Und auch in die Art, sich zu begrüßen. Mittlerweile sage ich nicht einfach nur „Hallo“ und komme schnell zum Punkt, sondern frage „Wie geht es dir?“ So habe ich das einfach mit der Zeit von meinen Freunden übernommen.