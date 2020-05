Training mit Abstand und Maske : Fitnessstudios im Rhein-Sieg-Kreis öffnen wieder

Rhein-Sieg-Kreis Die Fitnessstudios im Rhein-Sieg-Kreis haben ihre Tore wieder geöffnet - allerdings unter strengen Auflagen. Einige Inhaber erstatten ihren Sportlern die ausgefallene Trainingszeit in Form von Gutscheinen.

■ Rheinbach: Ähnlich erlebte Randolf Fischer, Leiter des Sportparks Rheinbach, den ersten Tag nach der Pause. Auch wenn es, wie in anderen ihm bekannten Studios auch, Kündigungen gab, haben die Menschen auch in der Glasstadt das Angebot gleich am ersten Tag genutzt. „Es sind nicht so viele wie vorher, aber die Menschen müssen auch erst wieder in ihren Rhythmus finden“, zeigte Fischer sich vorsichtig optimistisch. Die meisten Angebote seien wieder wie gewohnt nutzbar, weil man die Geräte weit genug auseinanderstellen konnte. Wo das nicht möglich war, wurde jedes zweite Gerät gesperrt. „In den Kursräumen darf sich je sieben Quadratmeter nur eine Person aufhalten“, erklärte der Sportkaufmann die derzeitige Regelung für Kurse. Bodenmarkierungen helfen den Teilnehmern hier bei der Orientierung.

■ Bornheim-Merten: Dirk Kau, Inhaber „Sporttreff Merten“ hatte sich das 30-jährige Jubiläum seines Fitnessstudios ebenfalls anders vorgestellt. Auf 500 Quadratmetern halten sich in den Räumen an der Bonn-Brühler-Straße normalerweise etwa 1000 Mitglieder und 300 Reha-Sportler an Geräten und in Kursen fit. „Das war, wie mit Vollgas gegen eine Wand zu fahren. Und das ohne eigenes Verschulden“, beschreibt Kau die erzwungene Schließung seines Studios. Bereits am ersten Tag der Schließung stand das Telefon nicht still – rund 200 Kunden nutzen die Möglichkeit der Freistellung vom Mitgliedsbeitrag. Ein großer Teil habe aber auch große Hilfsbereitschaft und Verständnis gezeigt. „Es war ein Wechselbad der Gefühle“, so Kau.