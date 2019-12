Fahrplanwechsel am Sonntag : Bahnen und Zügen im Rheinland fahren öfter

Eine Bahn der Linie 18 fährt an der Haltestelle in Waldorf ein. Foto: Christoph Meurer

Rhein-Sieg-Kreis / Bonn Wegen den Fahrplanänderungen zum Projekt „Lead City“ im August fallen die Dezemberänderungen geringer aus als sonst. Einige wichtige Neuerungen gibt es aber doch.

Ende August hatte sich für Nahverkehrsnutzer in der Region viel geändert. Im Rahmen des Projekts „Lead City“ hatte es umfassende Änderungen bei Bussen und Bahnen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gegeben.

Aus diesem Grund fallen die Änderungen zum jetzigen Fahrplanwechsel an diesem Sonntag geringer aus als Mitte Dezember in früheren Jahren. Ein Überblick:

Bei der RB 26 wird wochentags in beide Richtungen eine neue Spätfahrt hinzugefügt. In Köln Messe/Deutz startet diese um 1.50 Uhr, in der Gegenrichtung in Remagen um 1.11 Uhr. Zwischen Köln und Bonn wird bei der RB 48 die Hauptverkehrszeit um zwei Stunden auf 15 bis 19 Uhr ausgeweitet, mit entsprechenden zusätzlichen Fahrten.