Radfahren in Bornheim : Rot für die Sicherheit

Bornheim. Stadt Bornheim markiert Radwege an Einmündungen damit Autofahrer aufmerksamer werden

„Wir wollen die Menschen ja dazu animieren, vom Auto umzusteigen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Henseler bei einem Pressegespräch. In dem Gespräch spielte unter anderem die Farbe Rot eine wichtige Rolle. Radlern, die den Radweg an der Landesstraße 183 zwischen Walberberg und dem Hellenkreuz nutzen, wird mit Sicherheit bereits aufgefallen sein, dass die Radfahrspuren an verschiedenen Straßeneinmündungen rot markiert sind. Damit soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf kreuzende Radfahrer erhöht werden – ebenso wie mit Piktogrammen und Schildern. Die rote Farbe fällt dabei besonders ins Auge und steigert nach Ansicht der Stadt die Aufmerksamkeit enorm. Wichtig ist das auf der L 183 vor allem, weil es sich bei dem Radweg um einen Zweirichtungsweg handelt, die Radfahrer also auf einer Straßenseite in beiden Richtungen unterwegs sind. Insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen rechnen Autofahrer oftmals nicht mit Radlern aus der vermeintlich falschen Richtung. Unfälle können sich also leicht ereignen. „Markierung sind für Autofahrer in wichtiger Hinweis und tragen zur Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer bei“, war sich Henseler sicher.