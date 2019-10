Niemand verletzt : Dachstuhlbrand in Bornheim hält Feuerwehr in Atem

Dachstuhlbrand in Bornheim hält Feuerwehr in Atem

Am Mittwoch kam es zu einem Brand in Bornheim.

Bornheim Am Mittwoch kam es zu einem Dachstuhlbrand in Bornheim. Die Feuerwehr ist derzeit dort im Einsatz. Die Straße ist gesperrt.

Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in der Vinkelgasse in Bornheim-Brenig. Wie Ulrich Breuer, Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim vor Ort mitteilte, hatte ein Dachstuhl Feuer gefangen.