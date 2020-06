Neue Regelung : Container-Anbieter klagt gegen die Stadt Bornheim

Bornheim Es gibt eine neue Regelung für Altkleider in Bornheim. Ein Anbieter klagt aktuell gegen die Stadt vor dem Verwaltungsgericht.

Altkleidercontainer können für Städte und ihre Einwohner ein echtes Ärgernis sein. Nämlich dann, wenn sie verdreckt sind, ihr Standort für den Straßenverkehr gefährlich sein kann oder wenn sie sich zu regelrechten Müllecken entwickeln und Säcke wild darum herumliegen. Doch was dagegen tun? Mit einem neuen Vertrag mit der Gesellschaft Entsorgungsservice Rhein-Sieg (ERS), eine Tochtergesellschaft der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG), will die Stadt Bornheim dem Wildwuchs von Altkleidercontainern Herr werden – zumindest teilweise.

Aktuell sei der Altkleidermarkt ein schwieriger, sagte RSAG-Prokurist Michael Dahm in der Sitzung des Bornheimer Umweltausschusses. Zudem nehme die Qualität der Altkleider ab. Seinen Ausführungen nach wird der Großteil der eingesammelten Altkleider exportiert. Der Rest komme in Second-Hand-Läden, werde etwa zu Dämmstoffen weiterverarbeitet oder sei „einfach Müll“.

Laut Paulus bietet der neue Vertrag eine rechtssichere Grundlage, die in ein aktuelles Gerichtsverfahren eingebracht werden soll. So hat ein privates Altkleidersammelunternehmen im vergangenen Jahr vor dem Verwaltungsgericht Köln Klage gegen die Stadt Bornheim erhoben, um ebenfalls Container auf öffentlichen Flächen aufstellen zu können. Mitgeliefert hat das Unternehmen eine Liste mit 30 gewünschten Standorten. Paulus sagte, dass das Verfahren noch laufe und sich die Stadt deswegen zu den Inhalten nicht äußere. Für ihn hat es indes Sinn, dass die Alterskleiderentsorgung „aus einer Hand“ erfolgt. So sei etwa bei Problemen der zuständige Ansprechpartner sofort klar. In der Vergangenheit habe es mitunter „sehr lebhafte Versuche“ gegeben, bei Ärger mit Containern bei privaten Unternehmen einen Ansprechpartner zu finden, so Paulus. Auch sei es vorgekommen, dass Container quasi über Nacht auf öffentlichen Flächen aufgetaucht seien, berichtete er. „Diese wurden dann von der RSAG beschlagnahmt“, so der Umweltamtsleiter weiter.