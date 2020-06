Heimlicher Auszug flog durch Anruf auf : Bornheimerin verklagt die Bonner Telekom

Region. Weil durch einen Anruf eines Mitarbeiters der heimlich geplante Auszug aus der gemeinsamen Wohnung aufflog, hat eine Bornheimerin nun die Telekom verklagt. Ihre Erfolg bleibt aus.

Dennoch, so heißt es in der Klage, habe ein Mitarbeiter am 26. März die alte Festnetznummer gewählt – und ihr nichtsahnender Noch-Freund muss wohl aus allen Wolken gefallen sein, als er auf diesem Weg von den Umzugsplänen seiner Partnerin erfuhr. Jedenfalls soll er sie am Abend zunächst zur Rede gestellt und im Anschluss aufgefordert haben, unverzüglich die gemeinsame Wohnung zu verlassen.