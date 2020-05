Interview : Bornheimer verwirklichen mit einem Food Truck ihren Traum

Mit Optimismus und guten Ideen starten die beiden Bornheimer Stefan Glashagen (links) und Patrick Fink ihren Imbiss „Onkel Fritts“. An den ersten Tagen kamen viele Gäste. Foto: Stefan Hermes

Bornheim Zwei Bornheimer feiern mit ihrem Food Truck „Onkel Fritts“ eine erfolgreiche Premiere und verwirklichen sich einen Lebenstraum.

Foodtrucks oder -trailer sind eine amerikanische Erfindung. Die mobilen Imbisswagen versorgten schon im 19. Jahrhundert die Cowboys mit Bohnen, Trockenfleisch, Kaffee und Keksen. Später kamen die fahrbaren Küchen zu Baustellen in den Großstädten Amerikas und boten den Arbeitern einen kräftigenden Imbiss.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts feierte das mobile Essen auch bei uns Erfolge. Plötzlich stand man Schlange für Currywurst mit Pommes. Doch bis vor wenigen Jahren galt das Essen an der „Bude“ noch als billig, ungesund und proletarisch. Diese Auffassung gehört längst der Vergangenheit an. Heute sorgen stylische Foodtrucks für neuen Schwung in der Gastroszene. Kaum eine Veranstaltung, auf der nicht internationales Streetfood aus rollenden Gourmetküchen angeboten wird.