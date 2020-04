Einsatz des Ordnungsamtes : Anwohner finden erneut Schlangen in Bornheim-Widdig

Bornheim-Widdig Mitte März ist in Bornheim-Widdig eine Schlange gefunden worden. Nun haben Anwohner dort zwei weitere entdeckt. Die Stadt schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Anwohner haben in Bornheim-Widdig erneut Schlangen entdeckt. Nachdem dort Mitte März eine Anwohnerin eine Kornnatter an der Kölner Landstraße gefunden hatte, sind dort nun am Montag zwei weitere Reptilien gesehen und eingesammelt worden. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes haben die Schlangen in eine Auffangstation für Reptilien gegeben, sagte Rainer Schumann, Pressesprecher der Stadt Bornheim, auf Anfrage. Ob es sich bei den beiden Tieren erneut um Kornnattern handelt, könne er nicht sagen. Klar sei nur, dass die Tiere ungiftig gewesen seien.