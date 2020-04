Polizei bittet um Hinweise : Diebe bestehlen 80-jährige Frau in Bornheimer Supermarkt

Diebe bestehlen 80-jährige Frau in Bornheimer Supermarkt

Bornheim In Bornheim sollen zwei Männer und eine Frau eine 80-Jährige in einem Supermarkt bestohlen haben. Um die mutmaßlichen Taschendiebe identifizieren zu können, veröffentlichte die Polizei nun die Bilder einer Überwachungskamera.

In Bornheim sollen drei Tatverdächtige am 10. Januar in einem Supermarkt eine Seniorin bestohlen haben. Wie die Polizei angab, wurden zwei Männer und eine Frau von einer Überwachungskamera aufgenommen, wie sie das Portemonnaie einer 80-jährigen Frau aus deren Handtasche entwendeten.