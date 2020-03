„Frauen gemeinsam stark“ : SPD-Frauen organisieren Aktion zum Weltfrauentag in Bornheim

Der Frauenchor „VocaBelles“ singt am Weltfrauentag auf dem Peter-Fryns Platz in Bornheim. Foto: Axel Vogel

Bornheim. Die Bornheimer SPD-Frauen haben den Weltfrauentag auf dem Peter-Fryns-Platz gefeiert. Dabei machten sie auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam. Zudem wurde Geld für das Mutter-Kind-Haus Aline gesammelt.



Seit 1911 feiern Frauen den „Internationalen Tag der Frauen“, an dem weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Unter dem Motto „Frauen gemeinsam stark“ erinnerten die Bornheimer SPD-Frauen gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Rhein-Sieg am Samstag auf dem Peter-Fryns-Platz an den Tag, der in Deutschland nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist.

„Heute können Frauen Ministerin oder Kanzlerin werden, Astronautin oder Managerin. Nichtsdestotrotz haben wir auch im Jahr 2020 noch viel zu tun, um eine gleichberechtigte Gesellschaft zu erreichen“, sagt Anna Peters, die gemeinsam mit Frank W. Krüger dem Bornheimer SPD-Ortsverein vorsteht. „Frauen vor allem mit Kindern leisten heute meist nach wie vor mehr Haus- und Erziehungsarbeit als Männer, sie verdienen bei gleicher Qualifikation weniger und müssen im Job meist mehr beweisen, um die gleichen Karrierechancen zu haben.“

Jede Menge Unterstützung

Heike Fuß vom Geschäft „Genussvoll leben“ hatte sich sofort bereit erklärt, die Aktion mit einem Waffelstand zu unterstützen, Mike Peters, Inhaber der St. Hubertus Apotheke, sponserte heiße Getränke. Handgenähte Unikate waren am Stand von Jutta Pfehr zu erstehen. Der Erlös der Veranstaltung soll an das Mutter-Kind-Haus Aline in Merten gehen.