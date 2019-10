Förderprogramm : Bornheim soll öffentliches WLAN bekommen

Bornheim Im Rahmen eines Pilotprojekts soll an einigen Plätzen, Straßen und Einrichtungen im Bornheimer Stadtgebiet öffentliches WLAN eingerichtet werden. Sechs Standorte hat die Verwaltung in einer Prioritätenliste bereits festgelegt.

In den Unterlagen zum Haupt- und Finanzausschuss erläuterte die Verwaltung den Mitgliedern, dass die Stadt an einem entsprechenden Förderprogramm der Europäischen Union (Wifi4EU) teilnähme.

Auf drei Jahre angelegt unterstützt die Europäische Union mit 15.000 Euro die Anschaffung der entsprechenden Hardware wie Antennen, Gateway, Verkabelung und deren Installation. Die Kosten für DSL-Anschluss, Strom und Dienstleistungsunternehmen übernimmt im Förderzeitraum die Stadt Bornheim. Sechs Standorte hat die Verwaltung in einer Prioritätenliste bereits festgelegt. Dazu gehören der Peter-Fryns-Platz mit dem Antennenstandort auf dem Gebäude der Kreissparkasse, der Heinrich-Böll-Platz in Merten, die Rheinstraße in Hersel, der Pater-Bertram-Platz in Walberberg, die Verbundschule in Uedorf und das Hallenfreizeitbad an der Rilkestraße.