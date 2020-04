Supermarkt in Bornheim : Nahkauf in Merten bleibt doch erhalten

Die Schließung der Nahkauf-Filiale an der Kirchstraße in Merten ist vorerst abgewendet. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Merten Der kleine Supermarkt im Mertener Zentrum sollte im August schließen. Die Bornheimer Politik hat mit der Rewe-Gruppe eine Verlängerung von fünf Jahren ausgehandelt - danach gibt es vielleicht einen neuen Standort.

Eigentlich sollte der Nahkauf-Markt an der Kirchstraße in Merten Ende August seine Türen für immer schließen. Das hatte die Rewe-Gruppe, zu der Nahkauf gehört, Anfang des Jahres bekannt gegeben. Der Markt sei unrentabel, hieß es damals. Wie die CDU mitteilt, bleibe der Markt offen. Und das für die nächsten fünf Jahre. Dazu hätten viele Gespräche mit dem Inhaber der Immobilie, den Projektentwicklern der Handelskette, der Rewe-Geschäftsführung, den Betreibern des Markts und Vertretern aus der Politik beigetragen. „Die Verhandlungen waren konstruktiv und an den Interessen der Bürger orientiert“, sagte CDU-Fraktionschefin Petra Heller.

Bürger sollen Markt weiterhin nutzen

Langfristige ist ein alter Plan wieder im Gespräch, den Markt an das Nahversorgungszentrum „Am Roten Boskoop“ zu verlegen. Das Gelände an der Bonn-Brühler-Straße ist etwa 500 Meter Luftlinie oder zehn Gehminuten vom Nahkauf entfernt. Dort gibt es schon einen Rewe-Getränkmarkt. Im Stadtentwicklungsausschuss war dieses Vorhaben auf SPD-Antrag früher schon besprochen worden. Damals fand die CDU laut Heller den Zeitpunkt aber unpassend. Nun befürworten CDU, UWG und FDP, den Vorschlag zu prüfen.

Verfahren könnte Jahre in Anspruch nehmen

Auch Rewe habe Interesse daran, den Markt zu verlegen, sollte er sich am alten Standort nicht halten, sagte Heller dem GA. „Das heißt aber nicht, dass wir ‚Am Roten Boskoop’ einen weiteren Supermarkt bauen.“ Den Supermärkten in Waldorf und Walberberg sowie dem geplanten in Rösberg solle keine zusätzliche Konkurrenz gemacht werden. Ob der Nahkauf in den vorhandenen Rewe-Markt integriert oder angebaut werde, müsse geprüft werden – ebenso wie die Frage, wie sich das auf den Verkehr auswirken würde. Im Hinblick auf neue Baugebiete müsse das Standortkonzept des Lebensmitteleinzelhandels im Vorgebirge generell überdacht werden, sind die drei Fraktionen sich einig.