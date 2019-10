Bornheimer SPD will entgegenwirken : Bornheim erlaubt Schottergärten vor der Haustür

Info

In Alfter dürfen in Neubaugebieten keine Schotter- beziehungsweise Steingärten angelegt werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Demnach wird in kommenden Bebauungsplänen festgeschrieben, dass Vorgärten begrünt werden sollen, sofern sie nicht baulich genutzt werden, etwa als Einfahrt oder als Weg zur Haustür. Zudem prüft die Verwaltung, ob eine solche Regelung auch für die bestehenden Bebauungspläne möglich ist, was Mitarbeiter der Gemeinde aber schon als "nahezu nicht umsetzbar" erachteten.

In Bonn gilt seit 1980 eine Gestaltungssatzung, nach der Schotterbeete in der Innenstadt sowie in sogenannten besseren Wohnlagen wie Südstadt, Plittersdorf und Rüngsdorf nicht zulässig sind. Für alle anderen Teile in der Stadt gilt laut Stadt die Bauordnung NRW. Der zufolge müssen alle nicht bebauten Grundstücke Wasser aufnehmen können und begrünt oder bepflanzt werden. Margit Thünker-Jansen, Fachgebietsleiterin Stadtentwicklung, hatte gegenüber der Rheinbacher Politik erklärt, dass ein rückwirkendes Verbot rechtlich nicht möglich sei. Anders sei dies bei

künftigen Bauten. So hatte der Rat

Ende Januar einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept für künftige Bebauungspläne und Gestaltungssatzungen entwickelt. Ähnliche Überlegungen gibt es auch in Meckenheim.