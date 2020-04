Großaufgebot der Einsatzkräfte : Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A555 bei Bornheim

Bei einer Kollision auf der A555 in Richtung Köln hinter der Anschlussstelle Bornheim kam es zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Zwei Personen sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A555 bei Bornheim schwer verletzt worden. In Richtung Köln war die Autobahn aus diesem Grund für mehr als eine Stunde komplett gesperrt.

Gegen 17 Uhr kam es auf der Autobahn A555 in Richtung Köln kurz nach der Anschlussstelle Bornheim zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich dabei schwer und mussten zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Der in seinem Wagen eingeklemmte Pkw-Fahrer musste zudem vorher aus seinem Fahrzeug befreit.