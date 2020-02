Veranstaltung im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium : Winterlichtkonzerte in Bornheim waren restlos ausverkauft

Bornheim Die Winterlichterkonzerte des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums bilden eine feste Größe im Bornheimer Veranstaltungskalender. Somit waren die beiden Aufführungen am Freitag und Samstag im Foyer der Schule restlos ausverkauft.

Jürgen Emert, Musiklehrer am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim zeigte sich rundum zufrieden: Auch in diesem Jahr waren die Winterlichterkonzerte am Freitag und Samstag restlos ausverkauft. „Und das mitten in der Karnevalszeit. Wir mussten am Freitag sogar noch Stühle dazustellen“, so Emert, der vor 16 Jahre die musikalische Reihe initiiert hatte. Nicht nur die Resonanz des Publikums machte ihn stolz, sondern auch die Leistungen seiner Schüler.