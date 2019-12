Baumaßnahmen an Schulen : Stadt Bornheim will in ihre Schulen investieren

Info

Der Rückbau der Containeranlagen im Stadtgebiet geht weiter. Die Anlagen an der Widdiger Römerstraße, am Breniger Meuserweg und an der Grünewaldstraße in Dersdorf sind bereits verschwunden. Der Abbau der Container am Lintgesfuhr in Kardorf soll vorgenommen werden, sobald die neue Wohnunterkunft am Sechtemer Weg genutzt werden kann.

Wie berichtet finden dort 64 Personen in zwölf Wohnungen Platz. Die ersten Bewohner können laut Verwaltung dort Anfang Dezember einziehen. Weil der geplante Verkauf der Containeranlage an der Herseler Simon-Arzt-Straße keinen Erfolg hatte, wird derzeit als Alternative eine Versetzung an den Waldorfer Feldchenweg geprüft. An ihrem jetzigen Standort können die Container nach Angaben von Sozialdezernentin Alice von Bülow bis Anfang des nächsten Jahres bleiben.

Die Versetzung der Container wird mit 400 000 Euro zu Buche schlagen. Wie von Bülow weiter ausführte, könnten die hochwertigen Container zukünftig als Wohnraum für alleinstehende Frauen mit Kindern dienen.