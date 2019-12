Forderung abgelehnt : Hundekotbeutel bleiben in Bornheim Sache der Halter

Bornheim Die Bornheimer Politik lehnt die Forderung eines Hundebesitzers ab, kostenlose Tüten zu verteilen. So bleiben Hundekotbeutel weiterhin Sache der Halter. Das hat die Politik nun einstimmig beschlossen.

Der Mann hatte seinen Antrag unter anderem mit dem Argument begründet, dass in verschiedenen Kotbeutelstationen in Bornheim selten Tüten zu finden seien. Finanzieren solle die Stadt die Tüten aus den Einnahmen der Hundesteuer. Seine Rechnung: Gehe man von rund 1000 Hunden in Bornheim – mit gestaffelten Steuersätzen bei mehreren Vierbeinern pro Besitzer – aus, komme man auf etwa 114.000 Euro Einnahmen jährlich durch die Hundesteuer. Ein Achterpack Kotbeutel mit je 40 Tüten pro Rolle sei schon für fünf Euro und günstiger zu bekommen, sodass eine Tüte pro Hund und Tag die Stadt insgesamt knapp 6000 Euro im Jahr kosten würde. „Dafür kann man die Tütenspender weglassen. Das spart Personal und Kosten“, so der Petent, der sein Anliegen im Bürgerausschuss persönlich vortrug.

Was die sogenannten Dogstations betreffe, gebe es aber tatsächlich ein Problem. Wie Lützenkirchen ausführte, seien diese an „besonders frequentierten Stellen“ aufgestellt, so beispielsweise am Rheinufer. Laut Stadt gibt es in Bornheim 15 dieser Stationen. Die Stationen seien von einem Sponsor finanziert worden, würden aber regelmäßig vom Stadtbetrieb mit neuen Rollen bestückt.