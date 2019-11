Prozess am Amtsgericht Rheinbach : Betrüger wird nach Lüge vor Gericht erneut verurteilt

Rheinbach Nachdem er versucht hatte, im März 2018 ein Cabriolet zu ergaunern, stand ein 47-Jähriger vor dem Amtsgericht Rheinbach - und log erneut. Somit wurde er gleich noch einmal verurteilt.

Bei Fahrt in die Wachanlage mit Cabrio verschwunden

Die Geschichten des Angeklagten ließ den Strafrichter werden. Der wollte nämlich das Geld in bar von einem Konto seines Bruders abgehoben haben und legte Kontoauszüge vor. Was er nicht wusste: Der Richter hatte Einblick in die Kontobewegungen dieses Bruders nehmen können und dabei festgestellt, dass tatsächlich in zwei Tranchen Geld abgehoben wurde, allerdings zwei Tage nach dem Tattag. So flog dann auch die Urkundenfälschung auf, und die Strafe folgte prompt.